Veröffentlicht am 20.11.2014 18:50:15Mit kostenloser App "Horizon Go" wird Fernsehen zu neuem mobilen Erlebnis in den eigenen vier Wänden.Auf bis zu drei Endgeräten, wie Smartphone, Tablet, PC oder Notebook, kann man als UPC Kunde nun gleichzeitig UPC TV inkl. Video on Demand genießen.UPC entwickelt sein TV-Service immer weiter. Mit "Horizon Go" bietet der Multimedia-Provider seit 10. November nun die Möglichkeit, UPC TV im eigenen UPC WLAN Netz zuhause auf bis zu drei Endgeräten gleichzeitig zu nutzen. Somit genießen UPC TV Kunden etwa den neuesten Blockbuster am TV, während nebenbei ein spannendes Fußball-Spiel auf einem iPad, einem Android-Tablet oder auf dem Smartphone live und bequem auf der Couch mitverfolgt wird. Und dies ohne Mehrkosten. Voraussetzung ist ein UPC Internet Service und UPC TV.Das mobile Angebot richtet sich nach dem bereits vorhandenen digitalen TV-Service von UPC. 100 TV-Kanäle bietet UPC mobil mit Horizon Go für Kunden mit UPC TV PLUS. Kunden mit UPC TV START erhalten 74 Sender, jene mit UPC TV MINI 55 Kanäle.Die hohe Streaming-Qualität ist über das Fiber Power Netz von UPC gewährleistet, das mittlerweile Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s ermöglicht. Das Angebot kann zuhause auf dem Smartphone/Tablet per WLAN oder am Desktop per Direktverbindung genossen werden. Horizon Go ist kostenlos im Google Play Store oder im App Store erhältlich.CEO Eric Tveter über die Neuerung: "Mit Horizon Go machen wir einen ersten Schritt in der Umsetzung unserer Vision: Unterhaltung und Kommunikation - jederzeit, überall und auf jedem Gerät."Basisdienst "UPC Internet MINI"Für Kunden, die nur das digitale TV-Service von UPC genießen, jedoch trotzdem Horizon Go zuhause nutzen möchten, bietet UPC ab Mitte November ebenfalls den neuen Internet-Basisdienst "UPC Internet MINI" an. In Kombination mit dem bestehenden UPC TV Service erhalten diese Kunden auf Wunsch ein Internet-Service mit 2 Mbit/s Download inkl. UPC Modem zur Verfügung gestellt. Einzig das Internet Service Entgelt von monatlich Eur 1,25 und das einmalige Anschluss- und Aktivierungsentgelt werden verrechnet.Aus lizenzrechtlichen Gründen ist die Nutzung der UPC App Horizon Go über Mobilfunk oder Internetzugänge anderer Anbieter zurzeit aber noch nicht möglich.