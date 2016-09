Veröffentlicht am 31.01.2015 00:43:12Lautstarkes Telefonieren, penetrante Klingeltöne, der sorglose Umgang mit Mehrwertnummern und vieles mehr. Was gar nicht geht ist Thema des neuen Mobilfunk-Knigges "Die 10 größten No-Gos beim Handy-Telefonieren", den das Forum Mobilkommunikation in diesen Tagen vorstellt."Damit versuchen wir auf eine heitere Art den Nutzern von Handys und Smartphones näher zu bringen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte", so Mag. Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK, "dennoch kann man täglich Handy-Nutzer beobachten, die nicht darauf achten, dass die Nutzung des Smartphones heute auch gewissen, allgemeinen Regeln unterliegt."Der Mobilfunk-Knigge ist ab sofort auf der Homepage des FMK abrufbar.Hompage: http://www.fmk.atDirekter Link zum Knigge: http://www.fmk.at/familie-schule/handy-no-gos