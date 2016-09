Veröffentlicht am 20.11.2014 18:24:12Eine neue Kamera, die sieht, was das Auge nicht sehen kann und Bilder von Objekten macht, die hinter einer dunklen Ecke versteckt sind, hat MIT-Professor Ramesh Raskar http://web.mit.edu entwickelt.Kurze Laserbündel abgefeuertIn einem seiner Versuche versteckte Raskars Team ein Objekt hinter einer Wand und somit außerhalb des Blickfeldes der Kamera. Mit dem Abfeuern von ultrakurzen Laserbündeln und Millionen von Lichtpartikeln, die wie Flipperkugeln in der Szenerie herumsprangen, konnte die Forschergruppe ein Bild des versteckten Objekts herstellen. Sie hatten somit eine Kamera hergestellt, die um Ecken blicken kann.480 Bilder pro milliardstel SekundeRaskar hat mit seinem Forscherteam bereits zuvor die schnellste Kamera der Welt entwickelt, die das Wandern von Lichtwellen fotografieren kann. In einer milliardstel Sekunde macht die innovative Hightech-Kamera etwa 480 Bilder.